Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç canından oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Balçova'dan Narlıdere yönüne ilerleyen U.Ö. idaresindeki otomobil, İzmir-Çeşme otoyolunun Narlıdere kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan 21 yaşındaki Muhammed Can Yorga'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak refüje düşen Yorga olay yerinde hayatını kaybetti. U.Ö. gözaltına alındı.
Yorga'nın, yolda peş peşe ilerledikleri ve içinde arkadaşlarının bulunduğu 35 KE 1913 plakalı otomobilin lastiği patlaması üzerine, onlara yardım etmek için bulunduğu 21 AAB 369 plakalı otomobilden indiği, bu sırada yolun karşısına geçmek isterken kazanın gerçekleştiği iddia edildi.
Etiketler: trafik Kazası izmirSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 07:53
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