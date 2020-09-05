Haber Giriş: Kaynak: AA
D-100 Karayolu’nda araç yandı, ulaşım durdu
[Fotoğraf: AA]
Bayrampaşa’da D-100 Karayolu’nda kazaya karışan aracın yanması nedeniyle yol trafiğe kapandı.
İstanbul'da D-100 Karayolu’nda otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önündeki araca ve bariyerlere çarptı.
Kazada, otomobilin içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Kaza yapan otomobil bir süre sonra yanmaya başlayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın sebebiyle ulaşım durdu
Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil olay yerinden kaldırılınca trafik akışı normale döndü.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: trafik Kazası İstanbul araç yangınıSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 04:57
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