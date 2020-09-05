Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-DHA
Yalova'da dümeni kilitlenen feribot karaya oturdu
[Fotoğraf: DHA]
Yenikapı-Yalova seferini yapan feribot, Yalova iskelesi girişinde dümeni kilitlenince karaya oturdu. Yolcuların korku dolu anlar yaşadığı kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.
İstanbul Yenikapı ile Yalova arasında 23.45 seferini yapan "Kanuni Sultan Süleyman" feribotunun, Yalova iskelesine yanaşırken dümeni kilitlendi
Yolcu ve araç taşıyan feribot, limana 50 metre kala karaya oturdu.
Kaptanın talimatıyla, yolcular ve araçlar geminin arka tarafına taşınarak, ağırlığın arka tarafa verilmesi sağlandı. Geri manevra yapan gemi, başarıyla iskeleye yanaştı.
Kimsenin yaralanmadığı olayda, feribotta bulunan yolcular ve araçlar başarıyla tahliye edildi.
Feribotta maddi hasar oluştu, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Yalova feribot karaya oturdu feribotSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 03:58
Son Haberler
- 03:53
- 04:14
- 03:52
- 03:16
- 02:58
Sıradaki Haber
İstanbul'da terör operasyonunda 6 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz