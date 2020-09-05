Bursa’dan Mudanya istikametine seyir halinde olan Ahmet U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ramazan D. yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil bariyerlere de çarparak yolda ters istikamette durdu.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Kazada sürücü Ahmet U., ile birlikte otomobilde bulunan Doğukan A., Kaan Egemen B., Doğukan N., Emir S. ve Eren A. yaralandı. Kazanın hemen ardından gençler kendilerini otomobilden dışarıya attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldırken, polis olası bir kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa-Mudanya yolu bir süre ulaşıma kapandı

Kaza nedeniyle Bursa-Mudanya yolu trafiğe kapandı. Yol temizleme çalışmasının ardından karayolunda trafik akışı normale döndü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.