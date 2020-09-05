Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de 179 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Yunanistan güvenlik güçleri tarafından Türk kara sularına itilen sığınmacıların imdadına Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. İzmir'in Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 179 sığınmacı kurtarıldı.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde yabancı uyruklular bulunduğu ihbarı yapıldı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
[Fotoğraf: İHA]
Yunanistan güçleri tarafından Türk kara sularına itilen bottaki 49 sığınmacı kurtarıldı.
Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında da tespit edilen balıkçı teknesinde 130 sığınmacı yakalandı.
[Fotoğraf: İHA]
Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: izmir sığınmacı Sahil güvenlikSon Güncelleme: 5 Eylül 2020 Cumartesi 05:28
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