İstanbul'da trafik kurallarını hiçe sayan sürücüler, ağustos ayında kesilen cezalar içinde de en büyük paya sahipti.

Resmi ve sivil trafik ekipleri, yol kontrolleri sırasında 1300'den fazla sürücüye ceza kesti.

Trafik magandaları cezadan kaçamadı

Trafik güvenliğini tehlikeye atarak şerit değiştiren 1234 sürücü hakkında işlem yapıldı. Her bir sürücüye bin 228 lira para cezası kesildi.

"Drift" yapan, yani yol kesip aracı kendi etrafında döndüren sürücüler de cezadan kaçamadı. 67 kişiye drift yüzünden 6 bin 141'er lira ceza uygulandı.

52 araç trafikten men edildi

Emniyetin açıkladığı 1 aylık verilere göre trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yaklaşık 2 milyon lira ceza kesildi.

Denetimlerde ayrıca 52 araç trafikten men edildi, 12 kişinin de ehliyetine el konuldu.

