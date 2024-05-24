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Türkiye
AA 24.05.2024 06:37

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu adrese gerçekleştirilen baskında şüpheliler A.Ç, S.Ö. ve A.M. gözaltına alındı.

Bu kişilerden 6 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, fişek, 2 sustalı bıçak, bir muşta, 7 kartuş, hassas terazi, 222 gram sentetik uyarıcı, bir miktar esrar ile Türk lirası ve döviz ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve S.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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