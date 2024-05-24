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Türkiye
DHA 24.05.2024 05:10

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve takip sırasında ekip aracına çarparak duran Bulgaristan plakalı otomobilde kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ile otomobildeki 2 kişi ise yaya olarak kaçtı.

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: DHA]

Edirne’de devriye görevini yürüten polis ekipleri, gece yarısı İstasyon Mahallesi Güney Çevreyolu üzerinde, daha önceden göçmen kaçakçılığında kullanıldığı yönünde kayıt bulunan Bulgaristan plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

'Dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine asayiş ve trafik ekipleri aracı takibe aldı. Yaşanan takip sırasında önü kesilen otomobil, polis aracına çarptı.

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilde 14 düzensiz göçmen yakalandı

Sürücü ile 2 kişi yaya olarak kaçarken, otomobilde kadın ve çocukların da olduğu Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı, 1 lastik bot ele geçirildi.

Kaçak göçmenler Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

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