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Türkiye
AA 24.05.2024 03:03

Denizli'de 24 öğrenci gıdadan zehirlendi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 24 öğrenci, öğle saatlerinde dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenerek, akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de 24 öğrenci gıdadan zehirlendi
[Fotograf: TRT Haber]

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğle saatlerinde hayır için dağıtıldığı öğrenilen tavuklu pilavdan yiyen 24, akşam saatlerinde mide bulantısı, baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle fenalaştı.

Öğrencilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. 24 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri, incelenmek üzere dağıtılan yemekten örnek alırken, hastanelere kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildikleri öğrenildi.

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