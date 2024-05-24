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Türkiye
AA 24.05.2024 00:50

Ehliyetine 17 yıl el konulan sürücü drift yaparken yakalandı: 115 bin 830 lira ceza kesildi

Kayseri'de ehliyetine 2041 yılına kadar el konulan kişiyi drift yapıp kazaya karışmasının ardından yakalayan polis, 115 bin 830 lira ceza uyguladı.

Ehliyetine 17 yıl el konulan sürücü drift yaparken yakalandı: 115 bin 830 lira ceza kesildi
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Talas ve Kocasinan ilçelerinde drift atan, birkaç kez trafiği tehlikeye düşüren ve Talas Atatürk Bulvarı'nda bir araca çarpıp kaçan otomobil ihbarının alınması üzerine çalışma başlatıldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince sürücü kovalamaca sonucu kullandığı araçla yakalandı.

Alkol kontrolünü reddeden zanlının daha önceden ehliyetine 2041 yılına kadar el konulduğu tespit edildi.

Trafiği tehlikeye düşüren, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücüye toplam 115 bin 830 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan otomobil ise trafikten men edildi.

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