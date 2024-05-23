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Türkiye
AA 23.05.2024 22:39

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Şinasi Tolga Çekiş idaresindeki otomobil, Kocabaş Mahallesi Ankara Bulvarı'nda karşı şeride geçerek Mahmut Kezer yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Kezer'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kezer'in eşi Maynur Kezer sıkıştığı otomobilden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı. Maynur Kezer ve diğer otomobilin sürücüsü Çekiş ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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