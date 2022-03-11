Tramİzmir'den, tramvay hattı üzerinde bir aracın kaza yaptığı için tramvay seferlerinde aksama olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Fahrettin Altay-Konak iskele durakları arasında kara tarafından tek hat işletim yapılmakta olup, ESHOT otobüsleri destek vermektedir. Halkapınar-Konak iskele durakları arasında çift hat işletmemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.