Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de trafik kazası nedeniyle tramvay ulaşımında aksama yaşanıyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda trafik kazası sonucu bir aracın hatta girmesi nedeniyle İzmir Tramvayında Fahrettin Altay-Konak arasında tek yönde ulaşım sağlanıyor.
Tramİzmir'den, tramvay hattı üzerinde bir aracın kaza yaptığı için tramvay seferlerinde aksama olduğu duyuruldu.
Açıklamada, "Fahrettin Altay-Konak iskele durakları arasında kara tarafından tek hat işletim yapılmakta olup, ESHOT otobüsleri destek vermektedir. Halkapınar-Konak iskele durakları arasında çift hat işletmemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: İzmir
Sıradaki Haber
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz