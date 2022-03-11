Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da devrilen yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ağrı'da, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
İstanbul-Ağrı seferi yapan ve içerisinde 21 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki yolcu otobüsü, Erzurum-Ağrı kara yolunun İbrahim Çeçen Üniversitesi mevkisinde kar yağışının da etkisiyle kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, devrilen aracın kırılan camından düşerek altında kalan bir kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Olayda, sürücü ve bu kişinin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Ağrı Trafik Kazası
Son Haberler
- 09:55
- 09:54
- 09:38
- 09:36
- 09:44
Sıradaki Haber
Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz