Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı
İstanbul Sarıyer'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 2 İETT otobüsü çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Piyasa Caddesi'nde meydana geldi.
Sarıyer istikametine doğru seyir halindeki İETT'ye bağlı otobüs, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.
Bir süre kayan otobüs karşıdan gelen İETT otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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