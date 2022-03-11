Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 07:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Polisten kaçıp kaza yaptılar
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şüphelilere ait otomobil kaza yapmış halde bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde uygulama polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ikazına rağmen otomobildeki 3 şüpheli, araçla Reşatbey Mahallesi ara sokaklarına girerek izlerini kaybettirdi.
Uygulamayı sonlandıran ekipler, aynı mahallede devriye görevi yaptıkları sırada söz konusu otomobili Stadyum Caddesi'nde kaza yapmış halde buldu.
Ekipler, yaptıkları araştırmada otomobildeki 3 şüphelinin kaza sonrası aracı bırakarak kaçtıklarını tespit etti.
Yapılan çalışmaların ardından otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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