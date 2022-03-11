Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 06:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas’ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 8'i ağır, 34 kişi yaralandı.
İstanbul-Diyarbakır seferini yapan R.D. yönetimindeki yolcu otobüsü Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi.
Olay yerine sağlık, kurtarma, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 34 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Diyarbakır İstanbul Otobüs Sivas Trafik Trafik Kazası
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