Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 03:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan tartışmada pompalı tüfekle yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir'in Buca ilçesinde Furkan Hanoğlu ile aralarında husumet olan A.C.A., sokak'ta tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Hanoğlu'na ateş ederek yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Hanoğlu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olay yerinden kaçan A.C.A. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Kavga Bireysel Silahlanma
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