Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bilecik ile Eskişehir arasındaki kara yolunda seyreden H.M. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Aynı istikamette seyreden A.B. idaresindeki yolcu otobüsü de duramayarak H.M. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü H.M. ile aynı araçta bulunan Fatma Özcan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Özcan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. H.M. ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Bilecik Eskişehir Trafik Trafik Kazası
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