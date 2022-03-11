Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğusunda zamanla batı ve güneybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'de ise rüzgarın günün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği değerlendiriliyor.