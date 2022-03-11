Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 02:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kar ulaşımı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Konya'da yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar yolu tüm araçlara, Ankara ve Adana kara yolu ise çekici ve otobüslere kapatıldı.
Konya'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası yolları trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yağışın etkisini artırdığı Konya-Afyonkarahisar kara yolu tüm araçlara, Konya-Ankara ile Konya-Adana kara yolu ise çekici ve otobüslere kapatıldı.
Seydişehir-Antalya kara yolu ise akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Öte yandan çekici ve otobüslere her iki yönden kapatılan Konya-Isparta kara yolu ise trafiğe açıldı.
Etiketler: Konya Ankara Afyonkarahisar Adana Kar Yağışı Hava Durumu
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