Konya'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, şehirler arası yolları trafiğe açık tutmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yağışın etkisini artırdığı Konya-Afyonkarahisar kara yolu tüm araçlara, Konya-Ankara ile Konya-Adana kara yolu ise çekici ve otobüslere kapatıldı.

Seydişehir-Antalya kara yolu ise akşam saatleri itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Öte yandan çekici ve otobüslere her iki yönden kapatılan Konya-Isparta kara yolu ise trafiğe açıldı.