Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 08:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de vapur seferleri normale döndü
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de, olumsuz hava koşulları nedeniyle durdurulan vapur seferlerine yeniden başlandı.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saat 22.15 itibariyle olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle seferlerin geçici süreyle iptal edildiği anımsatıldı.
Açıklamada, hava ve deniz koşullarının normale dönmesi üzerine tüm seferlere program dahilinde devam edileceği kaydedildi.
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