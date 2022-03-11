Haber Giriş: 11 Mart 2022 Cuma 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle sıcak hava balon turları ertelendi.
Kapadokya'da turistlere bölgeyi kuşbakışı izleme imkanı sağlayan sıcak hava balon turları iki gündür yapılamıyor.
Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen balonlar, kar yağışı ve zaman zaman saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçuş gerçekleştiremiyor.
Turlar, hava koşullarının normalle dönmesiyle birlikte hafta sonu tekrar yapılabilecek.
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