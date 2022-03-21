Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 9 tutuklama
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İzmir'de Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seferihisar ilçesindeki esnafın üzerinde baskı kurarak para isteyen, ödemeyi kabul etmeyen iş yerlerine ateş eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 16 zanlıdan 14'ü gözaltına alındı.
Organize suç örgütünün elebaşı olduğu belirtilen E.A. ise ikametinde bulunamadı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol şartı uygulandı.
Etiketler: İzmir Polis Suç Örgütü
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