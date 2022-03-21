Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 21:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmiş 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park Poyraz Koyu'nda lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarıldı.
Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
Son Haberler
- 22:21
- 22:08
- 22:15
- 22:04
- 22:01
Sıradaki Haber
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında 298 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz