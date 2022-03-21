Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türk karasularına itilen 21 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası ilçesinde lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Karadan ulaşımı olmayan bir mevkiden sahile çıkan 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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