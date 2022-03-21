Datça'da bulunan Burgaz Ören Yeri'ndeki antik liman, önceki gün denizdeki çekilme sonrası gün yüzüne çıktı. Antik Roma döneminden kalma 2 bin yıllık tarihi liman neredeyse bütünüyle ortaya çıktı. Çekilme bazı yerlerde 30 metreyi buldu.

Burgaz Ören Yeri'ndeki tarihi antik kentin liman kalıntılarının ortaya çıkması üzerine yetkililer harekete geçti.

Knidos, Burgaz Ören Yeri ve Emecik Apollon Kutsal Alanı Kazı Başkanlığınca denizin çekilmesiyle ortaya çıkan 4 limana ait kalıntılar için belgeleme çalışmalarına başlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Burgaz Ören Yeri'ndeki 2 bin yıllık tarihi antik kentin liman kalıntılarının, yağış ve deniz hareketliliği, kıyıdaki erozyon ve deniz çekilmelerine bağlı olarak zaman zaman gün yüzüne çıktığı vurgulandı.

Tespit çalışmalarının birkaç gün içinde tamamlanması bekleniyor.