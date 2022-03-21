Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de hırsızlık operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'in Bergama ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.
İzmir'in Bergama ilçesinde bir bağevinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.D., Ç.K., M.K. ve E.D.'yi gözaltına aldı.
İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Öte yandan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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