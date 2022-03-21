İzmir'in Bergama ilçesinde bir bağevinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.D., Ç.K., M.K. ve E.D.'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.