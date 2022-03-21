Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, 'Vergi usul kanununa muhalefet' suçundan 9 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B.'yi Bodrum'da düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Muğla Jandarma Genel Komutanlığı
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