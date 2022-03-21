Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Osman Salman yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki TOKİ Kavşağında, Mehmet Ali A. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Salman ile aynı araçtaki Fatih Yüce ve Doğan Tekgül yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Osman Salman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.