Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Yaralanan Osman Salman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Osman Salman yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki TOKİ Kavşağında, Mehmet Ali A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Salman ile aynı araçtaki Fatih Yüce ve Doğan Tekgül yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Osman Salman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Yozgat Trafik Trafik Kazası
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