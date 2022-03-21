Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de aranan firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan aranan firari hükümlü yakalandı.
Denizli'de terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü D.A. yakalandı.
Yakalanan D.A. işlemin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Denizli PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 19:19
- 19:00
- 19:00
- 19:14
- 19:03
Sıradaki Haber
Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz