Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta otomobil sahile devrildi
[Fotoğraf: AA]
Zonguldak'ta yoldan çıkarak sahile devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet S. yaralandı
Zonguldak'ta Kilimli yolundan şehir merkezi yönüne giden Mehmet S. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak sahile devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik Zonguldak
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