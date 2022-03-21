15'inci yüzyılda yapılan Edirne Dar'ül Hadis Camii'nin şadırvan ile tuvaletindeki 6'sı pirinç 11 musluk, dün gece saatlerinde çalındı.

Sabah muslukların yerinde olmadığını fark eden cami görevlileri, durumu polise bildirdi.

Camideki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, muslukları çaldığı tespit edilen bir kişiyi yakalamak için harekete geçti.

İkinci kez çalınıyor

Cami cemaatinden Gürkan Eser, çalınan musluklar yerine yenilerini taktıklarını anlatarak, "Bayağı zararımız var. Pirinç değil, normal çeşme takıyoruz. Bu çeşmeler, ikinci kez çalınıyor. Çalınan musluklar pahalı, bunlar hesaplı olduğu için takıyoruz. Zaten tekrar çalınacağı için normal klasik çeşmelerden takıyoruz. İnşallah bunlar da çalınmaz. Bunların kilosu 15-20 lira yapıyor. Yazık, günah değmez" dedi.