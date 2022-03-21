Organize sanayi bölgelerinde çalışan kadınlar için destekler sürüyor.

Her organize sanayi bölgesinde kreş ya da anaokulu açılacak. Pilot uygulamalardan biri Başkent’te.

Ankara Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim veren anaokulu, çalışan kadınların yükünü hafifletiyor. Anneler servisle getirdikleri çocuklarını okula bırakıyor.

Çalışan anneler destekleniyor

Sanayi içerisinde böyle bir okul olması çalışan kadın istihdamını artırma konusunda da çok büyük teşvik sağlıyor.

Okulda eğitim veren öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı belirleniyor.

Organize sanayi bölgesinde çalışan annelerin mesai saatleri içerisinde gözü arkada kalmıyor. Sanayi bölgesindeki anaokulunda öğretmenler çocuklarla birebir ilgileniyor.

Masrafları OSB yönetimi karşılıyor

Anaokulunun masrafları ise organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından karşılanıyor.

Hedef, organize sanayi bölgelerindeki eğitim kuruluşlarının artırılması ve daha çok kadın istihdamı…