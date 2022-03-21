Ekonomiyi yoğun bir gündem bekliyor.

Piyasalar, iş gücü istatistiklerini ve tüketici güven endeksini takip edecek.

Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) üç önemli veriyi açıklayacak.

Geçen yılın iş gücü istatistikleri belli olacak. 2020'de işsizlik oranı yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mart ayı tüketici güven endeksi çarşamba günü açıklanacak

Ayrıca mart ayı tüketici güven endeksi de takip edilecek. Bir önceki ayda endeks yüzde 2,8 düşerek 71,2 olmuştu.

Şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri de çarşamba günü belli olacak veriler arasında. Ocakta trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 25 milyonu geçti.

Cuma günü sektörel güven endeksleri de açıklanacak

Cuma günü ise TÜİK, bu aya ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

Ayrıca mart ayı hizmet, perakende ve inşaat güven endeksleri de belli olacak.