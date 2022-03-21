Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin petrol tesislerine yönelik devam eden saldırıları gölgesinde küresel piyasalarda olabilecek petrol aksaklıklarının sorumluluğunun Suudi Arabistan'da olmayacağını açıkladı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, İran'ın Suudi Arabistan'daki petrol ve gaz üretim yerlerini hedef alan terörist Husileri balistik füze ve gelişmiş insansız hava araçlarıyla (İHA) desteklemeye devam etmesinin tehlikeli boyutunun farkına varmalıdır." denildi.

Husilerin söz konusu saldırılarının petrol sektöründe büyük etkiler bıraktığı aktarıldı.

Bahsi geçen saldırıların daha sonra Suudi Arabistan'ın üretim kapasitesini ve yükümlülüklerini yerine getirmesini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun enerji tedarikini koruma sorumluluğunu yerine getirmek üzere Husi milislere karşı kararlı adımlar atması gerektiğine dikkat çekildi.

Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki dün yaptığı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine gönderdiği 9 insansız hava aracı (İHA) ile bir balistik füzenin düşürüldüğünü duyurmuştu.

Saldırılar sonucu bazı araç, konut ve tesislerde hasar meydana geldiğini ifade eden Maliki, ölen ya da yaralanan olmadığını kaydetmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı yetkilileri ise İran destekli Husilerin Cazan'daki petrol ürünleri dağıtım istasyonuna, bu sabaha karşı da Yanbu Doğalgaz Santrali ve ardından Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi’ne yönelik İHA saldırısı düzenlediğini aktarmıştı.

Bakanlık yetkilileri, saldırının rafinerinin üretim seviyesinde geçici bir düşüşe neden olduğu ve bu açığın stoklarla telafi edileceğini ifade etmişti.