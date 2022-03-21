Dünyanın dört bir yanından profesyoneller, sinemaya gönül veren öğrenciler...

Yerli ve yabancı yüzlerce belgeselci, TRT Belgesel Ödülleri için yarışacak.

TRT, yetenekli belgeselcilere desteğe devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nin 13'üncüsüne başvurular sürüyor.

"Çok sayıda başvuru aldık"

TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanı Kurtuluş Zeydan, 4 Mart'ta başlayan başvuruların 1 Nisan'a kadar devam edeceği bilgisini paylaşarak, "Dünyanın en prestijli belgesel festivallerinden bir tanesi. Yarışma büyük ilgi görüyor. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda çok sayıda başvuru aldık" dedi.

Şu ana kadar 50’nin üzerinde ülkeden başvuru alındı. Yarışma sonunda 4 kategoride 12 ödül verilecek.

1 Nisan'da başvurular tamamlandığında eleme heyecanı başlayacak.

"Belgesele gönül vermiş herkesin hayallerini gerçekleştirmeleri için bir fırsat"

Kurtuluş Zeydan, yarışmayla ilgili şunları söyledi:

"Sadece profesyonel belgesel sinemacıları değil, belgesele gönül vermiş herkesin hayallerini gerçekleştirmeleri için onlara da bir fırsat. Desteklenmesi gereken arkadaşlarımızın projelerine bu kategoride destek olacağız. Uzun bir ön eleme aşaması oluyor. Çok seçkin jüriler tarafından değerlendirmeler yapılacak, sonra 2-6 Haziran arasında İstanbul'da büyük bir coşkuyla, festival halinde vatandaşlarımızla buluşturacağız."

Yarışmayla ilgili başvuru formu ve ayrıntılı bilgiye www.trtbelgesel.com internet adresinden ulaşılabiliyor.