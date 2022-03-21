Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 17:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zeytin tenekelerine uyuşturucu saklayan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da zeytin tenekelerine gizlenmiş 17 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Elazığ'da jandarma ekipleri, Diyarbakır'dan uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin yolcu olarak bulunduğu midibüs takibe alındı.
Jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 2 şüphelinin zeytin tenekelerine sakladığı 17 kilo 800 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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