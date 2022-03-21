Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta soba zehirlenmesi: 1 ölü
[Fotoğraf: Arşiv]
Kahramanmaraş'ta sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen 2 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Elbistan ilçesinde yaşayan Hasan Bulut ve eşi Ayşe Bulut çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine söyledi.
Eve gelen ekipler, Ayşe Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baygın halde bulunan Hasan Bulut ise ilk müdahalesinin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşlı çiftçin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Soba Zehirlemesi
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