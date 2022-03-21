Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 18:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de aralarında 7 hükümlünün de bulundu kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından 3 ay 10 gün ile 20 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kayseri Suç Örgütü Hırsızlık Kaçakçılık
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