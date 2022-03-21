Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, kasten öldürme ve hırsızlık suçlarından 3 ay 10 gün ile 20 yıl 2 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi ve hakkında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.