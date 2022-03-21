Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) cihazları Malatya İl Jandarma Komutanlığında Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş trafik timleriyle montaj ve personel eğitimleri tamamlanarak trafik hizmetine sunuldu.

Trafik uygulama noktalarında hem araca monteli, hem seyyar kullanımı yapılan radar cihazı, her aracın hızını, sınıfını, şeridini, lokasyonunu, plaka ve araç görseli ile önemli birçok veri tespitini yapabilme kabiliyetine sahip.

Yağmurlu, karlı ve sisli hava şartlarında gece gündüz kullanılabilen, şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilme imkanı sağlayan cihazla aynı anda 4 şeritli yollarda eş zamanlı birden çok aracın ihlal takibi yapılabiliyor.

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, uygulamalı eğitim noktasında radar cihazının kabiliyetlerini yerinde inceleyerek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli radarımızı diğer radarlardan ayıran özelliği, birden fazla 4 şeritli yollarda birden fazla aracın aynı anda hız ihlallerini tespit edebilmesi, araçtan ayrı olarak seyyar montajının yapılabilmesi, gece görüşü ile bütünleşip yağmurlu, karlı ve sisli havalarda kullanılabilmesidir. Jandarma olarak bu cihaz ile amacımız ceza yazmak değil, trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmaktır. Hızdan kaynaklı kazalar ile can ve mal kayıplarını en aza indirmektir.

Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla bu radar cihazlarının kullanımına jandarma sorumluluk alanında başlanılmıştır."