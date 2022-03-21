İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, yurda illegal yollardan giriş yaptığı ve Kocaeli'de ikamet ettiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.