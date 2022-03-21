Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 19:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de terör operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
Kocaeli'de, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, yurda illegal yollardan giriş yaptığı ve Kocaeli'de ikamet ettiği tespit edilen 3 yabancı uyruklu, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişi tutuklandı.
Etiketler: Kocaeli Terör Örgütü PKK/KCK
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