İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nda görülen davanın duruşması, sanık ve avukat sayılarının çokluğu nedeniyle daha büyük bir salonda yapıldı.

Bazı CHP milletvekilleri ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da duruşmayı takip etti.

Duruşmada sanık avukatlarından Ömer Kavili, müştekilerin de dinlenmesi yönündeki talebine karar verilmeden duruşmaya devam edilmesine tepki gösterdi.

Hakimin, talebi daha sonra değerlendireceğini bildirmesine rağmen itirazını sürdüren Kavili uyarıldı.

Hakim, duruşma salonundaki düzeni bozmaya devam ettiğini gerekçe göstererek Kavili'nin dışarı çıkarılmasına karar verdi.

Kavili salondan çıkmazken, avukatlar ve milletvekillerinin de kendisine destek verdiği görüldü.



Bunun üzerine hakim ve savcı salondan ayrıldı ve duruşmaya ara verildi. Ancak sonrasında da usul tartışması yaşandığı için duruşma ertelendi.