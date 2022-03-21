Haber Giriş: 21 Mart 2022 Pazartesi 20:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında 298 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasında tedbirler üst düzeydeydi. 7 bin polisin görev aldığı etkinlikte 298 şüpheli de gözaltına alındı.
Açıklama, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden geldi.
Nevruz Kutlamalarında 7 bin polis ile çok sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı duyuruldu.
Ayrıca polise taş atan, arama noktalarından geçmek istemeyen, yasaklanmış örgüt simgeleri taşıyan, yasadışı slogan atan 298 şüphelinin de gözaltına alındığı açıklandı.
Olaylarda 15 polisin de hafif şekilde yaralandığı açıklandı.
Etiketler: Diyarbakır Emniyet Genel Müdürlüğü
Son Haberler
- 22:21
- 22:08
- 22:15
- 22:04
- 22:01
Sıradaki Haber
Aydın'da 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz