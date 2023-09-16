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Türkiye
AA 16.09.2023 06:04

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında husumet bulunan Murat A. ile H.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.U. yanındaki tabancayla Murat A.'yı yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahla göğsünden yaralanan Murat A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede yaptığı incelemede 9 boş kovan buldu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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