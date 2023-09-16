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Türkiye
AA 16.09.2023 03:31

Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde iki günde 454 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Edirne Jandarma Komutanlığı ve Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi ve ilçelerde denetimlerini sürdürüyor.

Edirne otoban gişelerinde jandarma ekipleri dron ile denetim gerçekleştirdi.

Durdurulan taksilerde Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmen tespit edildi.

"İnsan kaçakçılığı" suçundan gözaltına alınan taksi sürücülerine 4 bin 500'er lira ceza kesildi.

Edirne'de 454 düzensiz göçmen yakalandı

Jandarma ve sınır devriyeleri tarafından Edirne ve ilçelerinde yapılan denetimlerde ise Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran uyruklu 445 düzensiz göçmen tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne genelinde düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.

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