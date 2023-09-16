Açık 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.09.2023 01:22

Mersinli balıkçılar kalkan avına çıktı

Mersinli balıkçılar, bölgede 15 Eylül'de kalkan balığı av yasağının sona ermesinin ardından törenle mavi sulara açıldı.

Mersinli balıkçılar kalkan avına çıktı
[Fotograf: AA]

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Erdemli Balıkçı Barınağı'ndaki törende yaptığı konuşmada, il genelinde 7 balıkçı barınağı ile 481 tekne veya geminin olduğunu söyledi.

Akdeniz'de bugün itibarıyla avcılık sezonunun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Pehlivan, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda yetiştiricilik anlamında 11 kat artış sağlamışız. Yaklaşık 35-36 bin ton üretim söz konusu. Yıldan yıla bu artarak devam ediyor. Mersin'de özellikle yetiştiricilik konusunda 11 kat artışla yaklaşık 36 bin tona ulaşmasıyla ilk 4-5 il arasına girmiş durumdayız."

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya da balıkçılık sektöründe çalışanların büyük bir aile olduğunu ifade etti.

Mersinli balıkçılar kalkan avına çıktı

Balıkçılardan Rabia Taş ise "Bugün yeni sezonumuz açılacak. Tüm balıkçılarımıza bol kazançlı geçmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Duaların edilmesi ve kesilen kurdelenin ardından balıkçılar mavi sulara açıldı.

Törene, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Akdeniz Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, balıkçılar ve davetliler katıldı.

ETİKETLER
Balıkçılık Mersin
Sıradaki Haber
Maltepe'de 'trafik' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:00
Alanya'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
01:53
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hiç kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz de
01:34
Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 95'inci yıl dönümü törenle kutlandı
01:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki
00:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
00:01
Macron: Avrupa sınırlarını daha iyi korumalı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ