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Türkiye
AA 15.09.2023 23:12

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerliakaya, sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan şüphelinin İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları ifade etti:

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

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Ali Yerlikaya İstanbul
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