Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.09.2023 22:37

36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturmasında bir kişi tutuklandı

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturmasına yönelik gözaltına alınan iç mekan tasarımcısı tutuklandı.

36 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı soruşturmasında bir kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Apartmanın zemin katındaki pastanenin iç mekan tasarımcısı olduğu belirtilen Ertan D., emniyetteki işlemlerinin ardından “olası kastla adam öldürme” suçlamasıyla sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda bulunan 10 katlı Ezgi Apartmanı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğünde depremde yıkılmış, ilk iki katı bir işletmeye ait olan, diğer 8 katta 16 dairenin bulunduğu apartmanın enkazında ise 36 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ölen kişilerin ailelerinden bazıları, binanın ilk 2 katında bulunan firma yetkilileri hakkında “kolon kestikleri” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, başlatılan soruşturma kapsamında söz konusu iddiaların araştırılması için bilirkişi raporu talep etmişti.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Deprem
Sıradaki Haber
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:20
Polonya Tarım Bakanı Telus'tan AB Komisyonu'nun Ukrayna tahılı kararına tepki
23:19
Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şüpheli yakalandı
22:46
Antalya'da yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
22:39
Burkina Faso, Fransa'nın Vagadugu Askeri Ataşesini sınır dışı etti
22:57
ABD: Türkiye ve BM, tahıl girişimini canlandırmak için yoğun çalışıyor
22:28
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
15 katlı 9 bina aynı anda patlayıcıyla yıkıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ