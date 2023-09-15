İstanbul'da filmleri aratmayan olay: Kaçan sürücüyü, motokuryenin arkasına binerek takip etti

İstanbul Ataşehir'de, bir sürücünün trafikte başka bir sürücüye silah çektiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Bölge Amiri Komiser Yardımcısı Çetin Gülen, şikayet edilen aracı durdurmak istedi ama sürücü 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekip otosu ters istikamette kaldığı için Komiser Yardımcısı Çetin Gülen, yoldan geçen bir motokuryeyi durdurarak arkasına bindi. Motokurye ile birlikte şüphelinin peşine düştü.

Komiser Yardımcısı, motosiklet sürücüsüyle birlikte bir süre aracı takip ettikten sonra kaçan şahsı yakalamayı başardı.

Bakan Yerlikaya'dan motokuryeye teşekkür

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayı sosyal medya hesabından paylaştı. Komiser Yardımcısı Çetin Gülen'i tebrik etti.

Yerlikaya mesajında, polise yardım eden motokuryeye de teşekkür etti.