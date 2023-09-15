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Dünya
AA 15.09.2023 19:32

Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polise madalya

Azerbaycan İçişleri Bakanı Vilayet Eyvazov, Türkiye-Ermenistan futbol karşılaşmasında taraftarların stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını aldıktan sonra öpüp alnına koyan polis memuru Ramazan Şahin'i madalya ile ödüllendirdi.

Azerbaycan bayrağına saygı gösteren Türk polise madalya
[Fotograf: AA]

Azerbaycan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Vilayet Eyvazov, Düzce Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ramazan Şahin'in "Uluslararası İşbirliği" madalyası ile ödüllendirilmesine ilişkin karar imzaladı.

Açıklamaya göre, Türkiye'ye giden Azerbaycan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Düzce Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in de hazır bulunduğu törende Şahin'e madalyasını takdim etti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci hafta maçında 8 Eylül'de Ermenistan ile Eskişehir Yeni Stadı'nda karşılaşmıştı.

Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polise başarı belgesi
Azerbaycan bayrağına hassasiyet gösteren polise başarı belgesi

UEFA'nın aldığı karar gereği stada üçüncü ülke bayrakları sokulmamıştı.

Sosyal medyada, polis memuru Şahin'in bir taraftarın stada sokmaya çalıştığı Azerbaycan bayrağını üç kere öpüp alnına koyduğu ve saygıyla katladığını gösteren görüntüler paylaşılmıştı.

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Azerbaycan Ermenistan EURO 2024
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